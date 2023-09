Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat auf ihrer Website einen Artikel veröffentlicht, der den aktuellen Hype um KI- und Tech-Aktien behandelt. Die deutlich gestiegenen Kurse der betroffenen Unternehmen regt die Analysten zum Nachdenken darüber an, ob es sich um eine Rally mit Substanz handelt oder eher um reine Spekulation à la Dotcom-Blase in den späten 90er-Jahren.Goldman Sachs: 200 Mrd. US-Dollar an Investitionen bis 2025Goldman Sachs ist sich seinerseits sicher: KI ist "here to stay". Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...