Die spanische Low-Cost-Fluggesellschaft VOLOTEA (gegründet 2012, Sitz Barcelona) unternimmt einen neuen Anlauf für den Börsengang in Madrid. Dafür wurden Investmentbanker von MORGAN STANLEY und BARCLAYS engagiert, berichtet Reuters. 2016 war das IPO-Vorhaben wegen ungünstiger Börsenlage abgebrochen worden.



Im vorigen Jahr hatte VOLOTEA mit einer reinen Airbusflotte (20 A319 und 20 A320) 9,5 Mio. Passagiere vor allem auf Routen zwischen italienischen, spanischen und französischen Airports befördert. Innerhalb Frankreichs wurde VOLOTEA sogar wichtiger als die heimische AIR FRANCE.



Seit zehn Jahren börsennotiert: VOLARIS. Die mexikanische Low-Cost-Airline (formell: CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION) kam am 18. September 2013 in Mexico-City und New York auf die Kurszettel.



VOLARIS-ADS (American Depositary Shares, NYSE-Kürzel VLRS) wurden damals zu 12,00 $ abgegeben. Sie erreichten direkt bis zu 13,58 $. Im Langfristvergleich ist die mexikanische Fluglinie etwa gleichauf mit der Aktie der DT. LUFTHANSA (beide ca. - 24 %). Beide können aber mit RYANAIR (+ 154 %) und SOUTHWEST AIRLINES (+ 133 %, Quelle jeweils Onvista) nicht mithalten.



Helmut Gellermann



