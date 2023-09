NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Während der jüngsten Investorenkonferenz "German Corporate Conference" habe der Finanzchef Benon Janos das weiterhin herausfordernde Geschäftsumfeld mit Kleinanlegern angesprochen, schrieb Analyst Charles Mayne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Fortschritte in puncto Bafin-Prüfungen und die Kapitalverteilung thematisiert worden./tih/jha/



ISIN: DE000FTG1111

