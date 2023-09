1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Generalversammlung

1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Anlegerversammlung genehmigt Anträge des Stiftungsrates einstimmig



19.09.2023





Anlegerversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig

Ausschüttung von CHF 2.90 pro Anspruch der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» per 29. September 2023

Nettoertrag des Rechnungsjahres 2022/2023 von CHF 0.56 Mio. der Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wird thesauriert und dem Kapitalwert der Anlagegruppe zugeschlagen

1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hielt heute ihre ordentliche Anlegerversammlung ab, an der sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig angenommen wurden. Die Jahresrechnung 2022/2023 wurde genehmigt. Zudem wurde der vom Stiftungsrat beantragten Ausschüttung von CHF 2.90 pro Anspruch der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» im Gesamtbetrag von CHF 25.45 Mio. und dem Vortrag auf neue Rechnung von CHF 7.76 Mio. in dieser Anlagegruppe zugestimmt. Die zur Ausschüttung berechtigten Anleger haben das Recht, ihren Anteil an der Ausschüttung entweder in bar zu erhalten oder in Form neuer Ansprüche, abzüglich eines Abschlags von 0.25% auf dem Net Asset Value, zu beziehen. Wird das Wahlrecht durch den Anleger nicht ausgeübt, erfolgt die Ausschüttung in bar. Das Ex-Datum der Ausschüttung ist der 27. September 2023, mit Zahlbarkeitsdatum am 29. September 2023.

In der zweiten Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wurde entsprechend dem Antrag des Stiftungsrates beschlossen, den Nettoertrag des Rechnungsjahres im Betrag von CHF 0.56 Mio. zu thesaurieren und dem Kapitalwert der Anlagegruppe zuzuschlagen. Per 30. Juni 2023 lag die Anlagerendite dieser Anlagegruppe bei 5.1%. «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wurde als neue Anlagegruppe im Juli 2022 lanciert und fokussiert auf Investitionen in nachhaltige Bauprojekte mit erstklassiger Standort- und Objektqualität.

Des Weiteren wurde den Mitgliedern des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung für ihre jeweiligen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung erteilt. BDO AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle der Anlagestiftung für ein weiteres Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Anlegerversammlung, wiedergewählt.

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt.

