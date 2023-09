Donnemain-Saint-Mamés / Wuppertal (ots) -Der Rohbau des neuen Thermomix® Produktionsgebäudes steht - das ist der Anlass des Richtfestes, das Vorwerk heute auf der Baustelle im französischen Donnemain-Saint-Mamés nahe Châteaudun feiert. Vor etwa einem Jahr hatte das Unternehmen das Bauvorhaben im Rahmen des Choose France Summits angekündigt. Zu den Veranstaltungsgästen gehörte unter anderem der französische Industrieminister Roland Lescure sowie der französische Minister für Übersee und langjähriger ehemaliger Abgeordneter des WahIkreises Eure-et-Loir, Philippe Vigier.Eine deutsche Tradition auf französischem Boden: Mit einem Richtfest feierte Vorwerk am heutigen Dienstag unter anderem, dass der Rohbau der neuen Produktionsstätte im französischen Donnemain-Saint-Mamés nahe Châteaudun fertiggestellt ist. Im Juli 2022 hatte das Unternehmen den Bau einer weiteren Thermomix® Produktionsstätte in der Nähe der bereits bestehenden französischen Produktionsstätte in CIoyes-Ies-trois-Rivieres angekundigt, um der weiter steigenden Thermomix Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu konnen. 57 Millionen Euro werden in das Bauprojekt investiert und 74 neue Arbeitsplätze werden so künftig in der Region geschaffen."Unsere Investitionsvorhaben als internationale Unternehmensgruppe folgen unserer langfristigen globalen Strategie. Wir setzen auch in den kommenden Jahren auf unsere Kompetenz im Bereich Produktentwicklung und Produktion sowie den weiteren Ausbau des Direktvertriebs", erklart Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe."lm Jahr 2022 konnten unsere Direktvertriebe einen neuen Rekordumsatz erzielen, die Vorwerk Gruppe lag bei einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. "Vorwerk ist damit das größte Direktvertriebsunternehmen Europas und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Fast 100.000 Menschen sind im Vorwerk Direktvertrieb tätig. Weiteres Wachstum wird erwartet, weshalb Vorwerk investiert - nicht nur in Frankreich, sondern auch in Wuppertal. Hier investiert Vorwerk eine Summe von 47 Millionen Euro in eine neue Zentrale, nachdem es bereits 100 Millionen Euro in den Ausbau der dortigen Produktion sowie des Kompetenzzentrums Research und Development aufgewendet hat.2023 ist für Vorwerk insgesamt ein besonders Jahr: Das Unternehmen feiert sein 140-jähriges Bestehen sowie den 60. Jahrestag des Elysee-Vertrags. Die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit, die der Elysee-Vertrag symbolisiert, wir bei Vorwerk seit jeher gefördert und gelebt. "Wir wollen die Tradition des Richtfestes auf unseren neuen französischen Standort übertragen, um das Zusammenwachsen unserer beiden Identitäten zu symbolisieren. Das Beispiel von Vorwerk zeigt, dass es möglich ist, eine industrielle Produktion in Deutschland und Frankreich zu haben und weltweit wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein", so Dr. Thomas Stoffmehl.Die Nähe des deutschen Unternehmens zu Frankreich ist historisch gewachsen: Vorwerk ist bereits seit mehr als 50 Jahren mit dem Thermomix® Produktionswerk Vorwerk Semco im franzöischen CIoyes-Ies-trois-Rivieres ansässig. Heute sind für das Richtfest neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Frankreich auch Gäste aus Wuppertal angereist. Gemeinsam feiert man ganz nach deutscher Tradition bei Bratwurst und Bier.Über VorwerkVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2022) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.Pressekontakt:Vorwerk SE & Co. KGMichael WeberLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 202 564 1247E-Mail: Presse@vorwerk.deVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/5607069