Das heimische Biotech-Unternehmen Marinomed präsentiert sich demnächst bei Investoren. Von 9. bis 11. Oktober ist Marinomed bei der "The finest CEElection Investor Conference" der Erste Group in Wien, von 24. bis 26. Oktober zeigt sich das Unternehmen bei der CPHI in Barcelona und von 6. bis 8. Novermber nimmt Marinomed bei der BioEurope in München teil.

