Seinen Platz auf der Kandidatenliste, der für einen sicheren Einzug ins Parlament reichen dürfte, behält Bausemer. Denn die AfD scheut Kosten und Mühen einer erneuten Kandidatenaufstellung. Und offenbar sieht die Parteispitze auch keinerlei Möglichkeit, ihren aufgeflogenen Parteifreund zu einem Rückzug zu bewegen. Kein Wunder: Der Mann hat keine Ausbildung, kein Studium, keine nennenswerten beruflichen Erfolge - sieht man von Tätigkeiten auf dem Geflügelhof der Eltern ab. Für ihn ist die Nominierung fürs Europaparlament das Ticket in ein besseres Leben, in ein vom Steuerzahler alimentiertes Abgeordnetendasein. Das Signal, das die AfD mit dem Festhalten an diesem Kandidaten aussendet, lautet: Der Mann mag ein Hochstapler sein, für uns aber ist er gut genug - und für die Wähler dann erst recht.



