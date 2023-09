Fraport: mehr Verkehr am Frankfurter Flughafen und bessere Zahlen!

Bullische Chartsignale bei der Flughafen-Aktie. Fraport (FRA) mit Rückenwind!

Symbol: FRA ISIN: DE0005773303

Rückblick: Die Fraport-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr rund 16 Prozent zulegen. Für unseren Long-Einstieg ist die Chartformation der letzten Tage interessant. Der Pullback vom Pivot-Hoch reichte mit der heutigen Hammerkerze bis unter den 50er-EMA, lag aber mit dem Schlusskurs darüber.

Chart vom 19.09.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 49.97 EUR

Meinung: Grundsätzlich hat der Luftverkehr noch nicht das Niveau der Vor-Corona-Jahre erreicht. So kam der Frankfurter Flughafen im Juli nach vorläufigen Angaben 87 Prozent des Vorkrisenwertes. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun etwa 60 Millionen Passagiere - rund 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, in dem 70,6 Millionen Passagiere gezählt wurden. Insgesamt läuft es aber stabiler als in den Vorjahren. Für das Jahr 2023 rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Ebitda von circa 1.1 Milliarden Euro (2022: 1.03 Milliarden EUR). Der konsolidierte Überschuss soll bei mehr als 360 Millionen EUR liegen und damit den Wert des Jahres 2022 von knapp 167 Millionen EUR deutlich übertreffen.

Setup

Mögliches Setup: Trigger wäre das Überschreiten der Kerze vom heutigen Dienstag. Den Stop Loss könnten wir knapp darunter setzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 7. November. Sie stören unser Setup nicht Sie stören unser Setup nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FRA.

Veröffentlichungsdatum: 19.09.2023

