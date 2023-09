Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es sind derzeit vor allem US-Aktien, die überzeugen, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen deutlich mehr Käufe", berichte Frank Mohr von der Société Générale. Anders als in der Vorwoche seien auch NASDAQ-Tracker wieder gefragt, zuvor seien oft Gewinne glattgestellt worden. Die Umsätze seien Mohr zufolge etwas gestiegen, insgesamt bleibe es aber noch ruhig. Der DAX setze seine schon seit Monaten anhaltende Seitwärtsbewegung um 15.800 Punkte fort, am Dienstagmittag stehe der Index bei 15.700 Punkten. Auch S&P 500 und NASDAQ würden nach der bis Juli währenden Aufwärtsbewegung auf der Stelle treten. ...

