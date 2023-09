RevBits, ein auf Long Island, New York, ansässiges Unternehmen für Cybersicherheitslösungen, hat eine Untersuchung des Cyber-Hacks von 2022 in Suffolk County, New York, abgeschlossen, der die Regierungssysteme monatelang weitgehend funktionsunfähig machte und die Arbeit der Gemeinden und die Interaktion der Bürger mit ihrer Bezirksregierung beeinträchtigte. Das Whitepaper von RevBits, Suffolk Hack Part of a Chinese Plot?, wurde kürzlich in einem Begleitartikel in der September-Ausgabe der The Long Island Press vorgestellt.

Vor einem Jahr, am 8. September 2022, tauchte eine anonyme E-Mail im Computersystem der Regierung von Suffolk County auf, die einen verheerenden Hack ankündigte: Unbekannte Diebe hatten vier Terabyte an Daten erbeutet etwa 300 Millionen Seiten detaillierter Regierungsinformationen, einschließlich höchst vertraulicher persönlicher Informationen über 26.000 derzeitige und frühere Angestellte sowie Bank- und persönliche Informationen über mehr als 400.000 Personen, die in den letzten Jahren Strafzettel erhalten hatten.

Der Hack hat die Regierungssysteme zum Stillstand gebracht: Er hat die milliardenschwere Immobilienbranche lahmgelegt, zig Millionen Dollar an lebenswichtigen Zahlungen an kleine Zulieferer verhindert und wichtige Funktionen des 911-Notrufsystems des Bezirks lahmgelegt.

Das Whitepaper von RevBits enthüllt, dass hochrangige Beamte der US-Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste davon überzeugt sind, dass das Eindringen von Hacking-Teams der chinesischen Regierung durchgeführt wurde, um Pekings Streben nach globaler Vorherrschaft bis 2049 zu unterstützen.

Das Whitepaper wurde von RevBits-CEO David Schiffer initiiert, der Safe Banking Systems gegründet und geleitet hat, bevor er RevBits leitete. Er ist ein Veteran der Cyberwelt, der mit vielen der größten Computerfälle der letzten Jahrzehnte zu tun hatte, von der Geldwäsche des Kremls bis zu Sicherheitslücken bei der FAA. "Dieser Hack geht uns sehr nahe wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Long Island und ich habe fast mein ganzes Leben lang in Long Island gelebt", sagte Schiffer. "Die Geißel des staatlich geförderten Hackings muss von Unternehmen, aber vor allem von Regierungen ernst genommen werden, da sie für die Bereitstellung wichtiger Dienste und Programme für die Bürger verantwortlich sind. Leider hat die Regierung von Suffolk County, wie unser Whitepaper zeigt, diesen Angriff nicht gut gemeistert."

RevBits beauftragte den erfahrenen Journalisten James Mulvaney mit der Recherche und Erstellung des Berichts. Mulvaney ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Enthüllungsjournalist mit großer Erfahrung bei der Aufdeckung internationaler Verbrechen.

