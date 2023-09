Oberndorf (ots) -Ist es noch zeitgemäß, wenn die - erst in der Bundesrepublik entstandene - Oberndorfer Rüstungsschmiede Heckler & Koch eine Studie zur Nazi-Vergangenheit ihrer Gründer vorlegt? Jetzt und erst jetzt?Unbedingt. Denn die selbstverständlich fortschreitende Historisierung des Dritten Reiches ist ja kein Freibrief, die Augen davor zu verschließen, was war und was wovon gekommen ist."Mitläufer", "SS-Förderer, aber kein engagierter Nazi" - das sind Urteile über die Gründerväter von Heckler & Koch, wie sie auf viele Deutsche jener Zeit zutreffen. Urteile, die daran erinnern, dass das Hitler-Reich beileibe nicht nur wegen überzeugter Nazis funktioniert hat. Und dass, wenn es schlecht läuft, wenige Entschlossene genügen, einen demokratischen Staat in eine Hölle diktatorischer Gewalt zu verwandeln.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5607090