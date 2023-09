Halle/MZ (ots) -



Die Entscheidung des DFB pro Nagelsmann muss man kritisch beäugen. Nicht ob der Personalie an sich, die Qualität des 36-Jährigen steht außer Frage. Die Konstellation, dass er das Amt offenbar nur bis zur Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr übernehmen soll, ist es, die Fragen aufwirft. Traut der Verband Nagelsmann nicht zu, ein Team zu formen, das in die Weltspitze zurückkehren kann? Oder hofft er, dass es 2024 doch zur Wunschehe mit Klopp kommt? So wirkt irgendwie Nagelsmann wie ein Not-Nagel - zumal gerade er als ein Trainer gilt, der gerne taktiert, Details erarbeitet. Zeit dafür ist bis zur EM nicht.



