Tesla-Konkurrent Lucid plant den Einstieg in den weltweit wichtigsten Absatzmarkt in China. E-Auto-Konkurrenten rücke immer näher zusammen.Der chinesische Automarkt ist der weltweit größte und mit Blick auf den Absatz von Elektrofahrzeugen auch der am schnellst wachsende Markt. Da ist es nicht erstaunlich, dass der nächste Autobauer den Markteintritt in China plant. Mit Lucid (US5494981039) tritt ein Produzent für Fahrzeuge der Luxuskategorie in den umkämpften Markt ein und wird sicherlich versuchen der Konkurrenz um Tesla (US88160R1014) einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...