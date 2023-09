Bank of America und Globe Telecom unter den Top-Gewinnern

FAIRFAX, Va., Sept. 19, 2023®Awards for Great Employers, einem internationalen Wettbewerb, wurden am Montag, dem 18. September, während einer Galaveranstaltung in New York City bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgeber sowie die Personalfachleute, Teams, Leistungen und personalbezogenen Produkte und deren Anbieter gewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.



Eine vollständige Liste der Gewinner des goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Award nach Kategorie ist unter http://www.StevieAwards.com/HRverfügbar.

Zu den Ausgezeichneten gehören eine Reihe von Unternehmen und Einzelpersonen aus aller Welt. Das Unternehmen, das den Grand Stevie Award für die meistausgezeichnete Organisation des Jahres gewonnen hat, ist die Bank of America in Charlotte, NC, mit sieben goldenen, sieben silbernen und sieben bronzenen Stevie Awards und insgesamt 45,5 Punkten. Die Auszeichnung für die Organisation des Jahres geht an die Organisation mit den meisten Punkten, wobei jeder goldene Stevie drei Punkte, jeder silberne Stevie zwei Punkte und jeder bronzene Stevie eineinhalb Punkte zählt.

Der Grand Stevie Award für die am höchsten bewertete Nominierung des Jahres geht an Globe Telecom Inc. aus Taguig City, Philippinen, für die Nominierung von Ato Jiao zum Personalleiter des Jahres, der von der Jury eine Durchschnittsbewertung von 9,5 von 10 möglichen Punkten erhielt.

Zu den führenden Gewinnern der Gold Stevie Awards gehören Bank of America (7), Cathay United Bank (5), IBM (4), Tata Consultancy Services (4), Tech Mahindra (4), Dimes Sanayi ve Ticaret A.S. (3), Enerjisa Enerji (3), Product Madness (3), TELUS International (3), Akbank T.A.S. (2), American Systems (2), Ayala Land Inc. (2), BlueSky Personnel Solutions (2), Borusan (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), FedEx (2), Globe Telecom (2), GoHealth (2), Golden Hour Veterinary Telemedicine (2), Kordsa Teknik Tekstil A.S. (2), Saint-Gobain North America (2), Siemens AG (2) und Top Hat (2).

Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 1.000 Nominierungen von Organisationen aus 28 Ländern bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 125 Fachleuten aus aller Welt ermittelt, die als Juroren fungierten.

Die Gewinner des Stevie Award-in den 31 Kategorien für den Arbeitgeber des Jahreswurden durch eine einzigartige Mischung aus den Bewertungen von Fachleuten und den Stimmen der breiten Öffentlichkeit ermittelt.

Die Stevie Awards würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitsplatzes. Zu den Kategorien gehören:

Auszeichnungen für den Arbeitgeber des Jahres

Auszeichnungen für besondere Leistungen im Personalwesen

Leistungen einzelner Personen im Personalwesen

Kategorien für Teams im Personalwesen

Auszeichnungen für Lösungsanbieter

Auszeichnungen für Lösungen, Implementierungen und Schulungsprogramme oder Medien

Kategorien für Vordenkerrollen

Auszeichnungen für den Umgang mit COVID-19

Die Auszeichnungen werden von den Stevie Awards verliehen, die acht der weltweit führenden Programme für Wirtschaftsauszeichnungen veranstalten, einschließlich der International Business Awards® und der American Business Awards®.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.

