Beijing (ots/PRNewswire) -Am Freitag fand in Lianyungang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu das China-Europe Railway Express Cooperation Forum statt. Etwa 500 Vertreter aus 29 Ländern und Regionen trafen sich in der Küstenstadt, um die zukünftige Entwicklung des China-Europe Railway Express auf höchstem Niveau zu besprechen sowie die Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Investitionen, Kulturaustausch und Verbindungen zwischen Land und Meer zu erweitern.Als eine der Veranstaltungen zum 10. Jubiläum der Belt and Road Initiative (BRI) wurde auf dem Forum die neue China Railway Express (CR Express-Website vorgestellt, ein Portal, das nicht nur als wichtiges Informationsfenster für den China-Europe Rail Express dienen wird, sondern auch zusätzliche Unterstützung für Unternehmen bietet, die China-Europe-Railway-Express-Dienste nutzen.Der China-Europe Railway Express gilt als Vorzeigeprojekt und Markenzeichen der Belt and Road Initiative. Er hat der regionalen Wirtschaftsentwicklung neue Impulse gegeben und nach Einschätzung von Experten die Stabilität internationaler Industrie- und Lieferketten gesichert.Das Forum wurde von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dem Verkehrsministerium, der Generalzollverwaltung, der China State Railway Group und einigen lokalen Regierungen organisiert und stand unter dem Motto "Vertiefung der Interkonnektivität und Förderung von Win-Win-Kooperationen".Jiangsu ist eine der ersten Provinzen in China, die den China-Europe Railway Express eingeführt hat. Die Statistik zeigt, dass in den ersten acht Monaten dieses Jahres insgesamt 1.504 Fahrten durchgeführt wurden, wobei allein im August mit 214 Fahrten ein neuer Rekord erzielt wurde.Lianyungang befindet sich in der zentralen Küstenregion von China und ist der östliche Endpunkt der 10.900 km langen New Eurasian Landbridge, einer internationalen Passage, die den Pazifik mit dem Atlantik verbindet. Als Dreh- und Angelpunkt der Belt-and-Road-Zusammenarbeit führt Lianyungang Schlüsselprojekte wie die China-Kasachstan Logistics Cooperation Base und den SCO (Lianyungang) International Logistics Park durch.