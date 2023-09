The Things Industries, ein weltweit führender Anbieter von LoRaWAN® Internet of Things (IoT)-Lösungen, hat bekannt gegeben, dass 1,5 Millionen Geräte an seine robuste Netzwerkserver-Infrastruktur, The Things Stack, angeschlossen sind. Dies ist ein neuer Meilenstein auf dem Weg zu operativer Exzellenz und Produktführerschaft im LoRaWAN-Ökosystem. Diese und weitere Ankündigungen werden auf der Flaggschiff-Veranstaltung The Things Conference gefeiert, die von The Things Industries organisiert wird.

Das Unternehmen hat sich als Produktführer etabliert und genießt weithin Respekt für seine operative Exzellenz, Betriebszeit und Produktvollständigkeit. Zu den Kunden und Partnern des Unternehmens zählen zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, Versorgungsunternehmen, IoT-Produkt-Scaler-ups und eine Vielzahl von Systemintegratoren.

Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Produktführerschaft und operative Exzellenz auf dem Markt für LoRaWAN-Lösungsmanagement-Software und die Fähigkeit, IoT-Projekte für Kunden und Partner von The Things Industries zu skalieren. Die LoRaWAN-Plattform von The Things Industries ist ein globales Produkt, das in jeder vertikalen Branche eingesetzt werden kann.

Der jüngste Bericht von Beecham Research bestätigt das anhaltende Wachstum von LoRaWAN und die Akzeptanz in der ganzen Welt. Als einer der weltweit führenden Anbieter von LoRaWAN-Netzwerkmanagement-Software bestätigt The Things Industries diese Erkenntnisse durch die breite Akzeptanz des Standards auf seiner Plattform.

The Things Industries bedient den Markt mit seiner führenden Plattform, The Things Stack Cloud, einem verwalteten LoRaWAN-Netzwerkserver mit fortschrittlichen Funktionen und Cloud-Fähigkeit, der branchenführende Betriebszeiten mit unbegrenzter Skalierbarkeit bietet. Mit der Cloud-Funktion sind kostenlose und nahtlose Upgrades inbegriffen.

Die Things Conference, die wichtigste Anwenderveranstaltung des Unternehmens, wird die breite Akzeptanz und Nutzung des LoRaWAN-Standards und der The Things Stack Cloud-Plattform präsentieren. Auf der Konferenz werden über 100 Gerätehersteller vertreten sein, 110 Redner werden ihre IoT-Erfahrungen austauschen und mehr als 60 konkrete Lösungen mit detaillierten Business Cases werden vorgestellt. Die The Things Conference findet am 21. und 22. September 2023 von 9 Uhr bis 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Die Veranstaltung wird weltweit live gestreamt.

Wienke Giezeman, CEO von The Things Industries, kommentierte: "Die Things Conference ist ein Treffen, bei dem wir hart erkämpfte Erfolge im Bereich der LoRaWAN-Anwender feiern. Das IoT ist ein anspruchsvolles Feld, und das Maß an Innovation wächst von Jahr zu Jahr. Ich freue mich darauf, mit den über 1.000 IoT-Innovatoren auf unserer Veranstaltung ins Gespräch zu kommen."

Über The Things Industries

The Things Industries wurde 2015 gegründet und ist ein führender Anbieter von LoRaWAN IoT-Lösungen, die sichere und effiziente Konnektivität bieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit und schätzt, dass seine Plattform zu Effizienzgewinnen von über 1 Milliarde Dollar für seine Kunden beiträgt.

Für diejenigen, die an der Entwicklung von IoT-Lösungen auf der Basis von LoRaWAN interessiert sind, bietet The Things Industries einen Use Case Selector für Produkt- und Serviceempfehlungen. Um mit dem sicheren LoRaWAN Network Server zu beginnen, besuchen Sie https://www.thethingsindustries.com.

Anastasia Grammatikopoulou, Marketing Manager, anastasia@thethingsindustries.com