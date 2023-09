Malignant Tumor Treatment Technologies, Inc. (Hauptsitz: Tokio; President und CEO: Toshiyasu Miyazaki; "M.T.3") hat heute bekannt gegeben, dass die japanische Zulassungsbehörde für Arzneimittel, das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, LAVURCHIN® als Radiosensitizer für Hunde mit Nasenhöhlentumor der Stufe III oder Stufe IV zugelassen hat.

Die Strahlentherapie, eine entscheidende Behandlung bei bösartigen Tumoren, die sich durch einen chirurgischen Eingriff nicht vollständig behandeln lassen, hat in den vergangenen Jahren sowohl in der Human- als auch Veterinärmedizin erhebliche Fortschritte gemacht. Aber Herausforderungen, wie die Begrenzung von Strahlenbehandlungen und eine verringerte Wirksamkeit bei Wachstum des Tumors machen die Notwendigkeit von Radiosensitizern deutlich, welche das Ergebnis der Behandlung verbessern. Trotz langjähriger Versuche mit mehreren Substanzen wurde keine wegen der Nebenwirkungen zugelassen.

Nach zahlreichen Versuchen, die sich über mehr als 25 Jahre erstreckten, wurde "LAVURCHIN®" nun als bahnbrechende Lösung als Radiosensitizer im Bereich Tiermedizin vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF), der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Der innovative Wirkstoff enthält Meeresorganismen, wie zum Beispiel Seeigel aus Hokkaido, einer nördlichen Region Japans, sowie Tiefseealgen. Er steigert nicht nur die Wirkung der Strahlentherapie, sondern verringert auch die schädlichen Auswirkungen auf das normale Gewebe, was einen hohen Sicherheitsstandard garantiert.

"Wir sind erfreut, die Zulassung von LAVURCHIN® als weltweit ersten Radiosensitizer für Hunde bekannt zu geben," sagte Toshiyasu Miyazaki, President und CEO von M.T.3. "Dieser wichtige Meilenstein ist ein Beweis für unser Engagement, die Krebsbehandlung voranzubringen und das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern. Wir werden uns weiterhin bemühen, allen, die es benötigen, LAVURCHIN® zugänglich zu machen."

Parallel zu der Zulassung in Japan führt M.T.3 klinische Studien über "LAVURCHIN®" in den Vereinigten Staaten durch, was eine globale Perspektive eröffnet. Das Unternehmen möchte dieses revolutionäre Produkt weltweit in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien vertreiben. Auch die Ausweitung auf die Humanmedizin wird erwogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911562368/de/

Contacts:

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Malignant Tumor Treatment Technologies, Inc. (M.T.3)

Geschäftsdivision Tiergesundheit

Telefon: +81-3-6809-6367

E-Mail: info@mt3.co.jp

Geschäftszeiten: Von Montag bis Freitag, 10:00 bis 17:00 Uhr (JST)