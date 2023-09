Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Heute findet das vierte Globales Branchenforum für Laserdisplays in Qingdao, China statt, wo Experten der globalen Laserdisplays-Branche, Akademiker sowie über hundert Unternehmen wie Hisense, Leica-Kamera, Texas Instruments, Nichia und andere zusammenkommen, um über die neuesten technologischen Entwicklungen und vieles mehr zu diskutieren. Dennys Li, Präsident von Hisense Visual Technology, hielt eine Hauptrede mit dem Titel "Szenarien blühen auf, Laser-Displays eröffnen die beste Ära," in der er über die szenariobasierte Strategie von Hisense für Laser-TV und die jüngsten weltweiten Erfolge berichtete.Branchenexperten sagen voraus, dass Laserdisplays in den nächsten 3 bis 5 Jahren als Branchenführer und als Mainstream-Displaytechnologie auf dem Markt gelten werden. Als neuer Branchenführer der Displaytechnologie ist die Laseranzeige auch der Vorreiter der szenarienbasierten Revolution und ein Durchbruch, um ein intelligentes Leben in allen Lebenssituationen zu ermöglichen.Der Laser-TV war ein bedeutender Erfolg für die Globalisierung von Hisense. Auf der CES 2023 veröffentlichte Hisense den weltweit ersten 8 K-Laser-TV, um die Laserdisplays-Branche in die 8 K-Ära zu führen. Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, Laser-TVs zur besten Lösung für große Bildschirme zu machen, damit die Verbraucher ein visuelles Erlebnis der Spitzenklasse genießen können. Laut Daten von Omdia hat Hisense im ersten Halbjahr 2023 41,8 % der Laserfernseher im Sektor ausgeliefert und belegt damit den ersten Platz im globalen Markt für Laserfernseher.Als strategischen Schwerpunkt plant Hisense weitere Investitionen in den Aufbau von vier großen Laser-TV-F&E-Zentren in Qingdao, Shenzhen, Japan und den Vereinigten Staaten, um die Integration von Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb fortzusetzen und die Laser-Display-Technologie iterativ zu aktualisieren. Bis zum 30. Juni 2023 hat Hisense weltweit 2.230 Patente für Laserdisplays angemeldet und 1.075 Patente erteilt.Derzeit hat Hisense drei auf Szenarien ausgerichtete Innovationszentren für den Haushalt, Fahrzeuge und gewerbliche Einrichtungen eingerichtet. Hisense wird investieren, um eine globale Designergruppe und ein neues visuelles Team für neue Medien aufzubauen. Außerdem wird das Unternehmen mit Automobilmarken zusammenarbeiten, um kontinuierlich immersive Erlebnisse zu schaffen. Als offizieller Sponsor der UEFA EURO 2024 wird Hisense einen globalen Fokus auf das Laser-TV lenken und während des Turniers für Aufsehen sorgen. Das Unternehmen wird zudem seine globalen Ressourcen und Erfahrungen voll ausnutzen, um das Wachstum und die Entwicklung der globalen Laserdisplayindustrie voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2214875/7cf72f6f64ee7253494c11aca288fa0.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2214876/6bb133fd2eafea02f52c7983c0bf6aa.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-ist-fuhrend-bei-der-beschleunigung-des-globalen-wachstums-von-laserdisplays-mit-einer-vollstandig-szenariogesteuerten-strategie-fur-smart-home-living-301932641.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5607120