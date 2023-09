Die Mission: die gestohlenen Farben vom Bösewicht zurückholen Early-Access-Version jetzt auf Steam und Stove Indie

Umfassendes Spielerlebnis durch Systemverbesserungen und neue Gegenstände vor dem Spielstart

GravityGravity (NASDAQ: GRVY), ein globales Spieleunternehmen, hat am 20. September um 12 Uhr mittags seine Early-Access-Version von Wetory, einem neuen Roguelike-Spiel, auf Steam und Stove Indie bereitgestellt.

Gravity startet das neue Roguelike-Spiel Wetory als Early-Access-Version auf Steam und Stove Indie (Grafik: Gravity)

Wetory schickt die Spieler auf eine Reise mit dem Auftrag, die gestohlenen Farben von einem Schurken zurückzuerlangen. Der Fertigkeitsbaum mit verschiedenen farbabhängigen Eigenschaften, die einfache Spielsteuerung und die durchdachten Strategien tragen zum Spielspaß bei.

Aufgrund seiner Originalität und Einzigartigkeit wurde Wetory unter die Top 10 der Indie-Spiele der Gamescom 2022 gewählt und war Finalist in der globalen Indie-Game-Kategorie bei der Tokyo Game Show 2022. Zudem erhielt es weltweite Aufmerksamkeit durch den Gewinn des Popularitätspreis der BIGS (Banggusuk Indie Game Show) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

In der Early-Access-Version von Wetory können alle Phasen des Spiels gespielt werden, und die Benutzerfreundlichkeit wurde in insgesamt 17 Sprachen, darunter Koreanisch und Englisch, verbessert. Durch Systemverbesserungen und neue Gegenstände wird Gravity den Nutzern noch vor der offiziellen Einführung ein noch umfassenderes Spielerlebnis ermöglichen.

Yoo Jun, Business Team Manager von Gravity, berichtet: "Wetory ist ein origineller Titel mit einer starken Identität. Nutzer werden viel Freude an dem einzigartigen Spiel haben, das sich klar von anderen Spielen abhebt. Es lohnt sich, die Early-Access-Version, die die meisten Spielsysteme bietet, noch vor dem Start des offiziellen Spiels auszuprobieren. Wir bitten die Nutzer, auf weitere Neuigkeiten zu achten die offizielle Einführung des Spiels ist für Oktober geplant."

Informationen zur Early-Access-Version von Wetory finden Sie bei Wetory Official auf Steam und Stove Indie. Anfragen zur Veröffentlichung von Spielen werden per E-Mail (startgravity@gravity.co.kr) entgegengenommen.

Wetory Official auf Steam: https://store.steampowered.com/app/2054220/Wetory/

Wetory Official auf Stove Indie: https://indie.onstove.com/ko/games/1831

Über Gravity

Gravity Co., Ltd ist ein im April 2000 gegründetes koreanisches Spieleunternehmen und ein an der NASDAQ (GRVY) notiertes weltweites Spieleunternehmen. Am 30. Juni 2021 überstieg die Anzahl der weltweiten Accounts der Vorzeige-IP von Gravity, Ragnarok, die Marke von 120 Millionen. Basierend auf der Zusammenarbeit zwischen dem Hauptsitz, den Tochtergesellschaften und ausländischen Niederlassungen baut Gravity seinen globalen Bekanntheitsgrad und Einfluss mit einem weltweiten Publishing-Geschäft aus, das Spiele für verschiedene Plattformen und Genres entdeckt und vertreibt, darunter Ragnarok IP Games. Mit der Entwicklung verschiedener Produkte für Ragnarok, Expansion in die Bereiche Animation, IPTV und Webtoon und Förderung verschiedener Markenkooperationen bringt das Unternehmen sein Content-Geschäft voran.

