Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat am Dienstag noch einmal groteske Verluste hinnehmen müssen. Schwach daran ist, dass die Notierungen sich um -3,7 % nach unten bewegten. Nachrichten dazu gab es nicht - insofern ist die Verlustserie grotesk. ITM Power ist ohnehin auf einem absteigenden Ast. Nur kurz haben die Briten versucht, sich wieder in Richtung von 1 Euro nach oben zu bewegen. Dies gelang nicht, was wiederum die aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...