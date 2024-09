Ich finde das ja grotesk: Die Immofinanz AG soll von ihrer Muttergesellschaft CPI Property Group (hält 75 Prozent an der Immofinanz AG) den CPI-Anteil an der S Immo AG in Höhe von 38,37 Prozent erwerben, damit die Immofinanz AG 100 Prozent an der S Immo AG (das Squeeze Out mit den mageren 22,05 Euro je Aktie wird bald starten) hält. Das Tüpfelchen: die CPI Property Group will der Immofinanz AG für ...

