Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio hat jetzt ein ENDE des bisherigen Trends eingeläutet. Am Dienstag ging es um -15 % abwärts. Die Aktie rauschte ab - weil die Zinsentscheidungen bevorstehen. Zinsentscheidungen der Fed sollen - so heißt es jedenfalls teils in den Meldungen - Aktien oder Aktionäre verunsichern. Dies jedoch kann nicht auf die Aktie von Nio zutreffen, jedenfalls nicht im beschriebenen Ausmaß. -15% kann keine Erwartung ...

