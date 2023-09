FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei knapp 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Die Wochenmitte steht klar im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Alles andere als unveränderte Zinsen wäre eine große Überraschung, nachdem die Fed ihre Leitzinsen in den vergangenen eineinhalb Jahren zwecks Inflationsbekämpfung stark angehoben hat.

Fraglich ist allerdings, ob die Notenbank am Ende ihrer Straffung angelangt ist. Hinweise dazu von Fed-Chef Jerome Powell werden mit Spannung erwartet. Er wird sich am Abend vor der Presse äußern./bgf/mis