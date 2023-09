Vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend gehen die Anleger im DAX wohl weiter keine größeren Wetten ein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15.662 Punkte. Der DAX bleibt damit zunächst im Handelskorridor der vergangenen Wochen.Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten wird überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. ...

