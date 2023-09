Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihre Geldpolitik heute wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten wird überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Spannung herrscht allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es ist ungewiss, ob die Fed ihre Zinsen weiter anheben wird oder am Ende ihres Straffungszyklus angelangt. Das dürfte auch die Infineon-Aktie beeinflussen - zumindest kurzfristig. Die US-Notenbank werde ihre Zinsen am Mittwoch wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...