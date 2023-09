Es ist bisher eine schwierige Woche für den DAX. Die vergangenen beiden Tage schloss er jeweils mit Verlusten ab. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handel an. Das entscheidende Ereignis steht erst am Abend an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gigaset, Talanx, Knaus Tabbert, BMW, Aurubis, ...