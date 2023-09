NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt. Kering werden nun beim Kursziel von 500 Euro mit "Hold" eingestuft (zuvor "Buy", Ziel 655 Euro). Bei den Franzosen drehe sich weiter alles um Gucci und die Frage, wann die Marke wieder zum Renner werde, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Inmitten schwieriger Zeiten für die Branche gebe es mit Boss und Richemont nun lediglich zwei Kaufempfehlungen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 12:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 19:01 / ET



ISIN: FR0000121485

