Im Fokus! Mit der israelischen Biotech-Wunderwaffe zum Sensationsgewinn!

Die Weichen wurden durch Dr. Pergolizzi nun gestellt!

Der FDA-Spezialist soll das FDA-Ansuchen begleiten, um für die "Wunderwaffe", die so beeindruckende Ergebnisse in den Tiervesuchen zeigte, die Zulassung für die Humanmedizin zu erlangen.

Die klinischen Versuche an Hunden und Tieren waren sensationell erfolgreich, sodass die nächste logische Konsequenz die Erprobung am Menschen, verbunden mit einer Zulassung als Medikament, ist. Diese will InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) offenbar in den USA erlangen, dem wohl wichtigsten Markt.

Liposomales CBD (LPD) - die neue medizinische "Wunderwaffe" aus dem Hause Innocan

CBD-Moleküle in Liposomen "verpackt" ermöglichen den klinischen Untersuchungen zufolge einen CBD-Spiegel im Körper, der mehrere Wochen anhält. Dadurch kann das CBD seine bekannte entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung entfalten, anders als bei oraler Einnahme, bei der es schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar ist.

Mit einer einzigen Injektion konnten Epilepsie-Anfälle von Hunden für die Dauer von 4-6 Wochen unterbunden werden, wo andere Medikamente erfolglos waren ( Quelle ).

). Mit einer einzigen Injektion konnten Schmerzen von Hunden bzw. Ziegen die an schwerer Arthritis leiden, für die Dauer von 4-6 Wochen signifikant verringert werden, wo andere Medikamente erfolglos waren ( Quelle ).

Weitere Anwendungen bei Multipler Sklerose, Migräne, ADHS, Autismus, Parkinson oder Osteoporose sind denkbar, da es bei diesen Krankheiten schon positive CBD-Anwender-Berichte gibt.

Nun will InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), nach den aufsehenerregenden Tierversuchen offenbar den Schritt für die Anwendung in der Humanmedizin einleiten:

Innocan Pharma Announces the Addition of Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. to its Advisory Board

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, die Ernennung von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. in seinen Beirat bekannt zu geben. Dr. Pergolizzi, ein angesehener Experte auf dem Gebiet der Schmerztherapie und Intensivmedizin, wird das Unternehmen bei seinem bevorstehenden FDA-Antrag für Humanarzneimittel unterstützen.

Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und fungiert als Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied eines Unterausschusses der FDA SUI und SGE VAH Grant Review für Analgetika und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Dr. Pergolizzi ist ehemaliger Director of Business Development and Financial Affairs der Clinical Trials Unit (in etwa: Abteilung für klinische Studien) der Johns Hopkins University School of Medicine.

Dr. Pergolizzi bringt einen großen Erfahrungsschatz ein. Er war als Chief Research and Development Officer an verschiedenen Institutionen tätig und hat über 400 von Experten begutachtete Artikel verfasst. Dr. Pergolizzi wurde von der FDA für seine bahnbrechende Forschung im Bereich chronischer Schmerzen gefördert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Physician's Recognition Award with Commendation der American Medical Association.

Fazit:

Wenn man Dr. Pergolizzis Namen googelt, erfährt man neben seiner beeindruckenden Laufbahn und seinen zahlreichen Auszeichnungen, dass er der Gründer und Leiter von NEMA Research ist, einem 1997 gegründeten Unternehmen, das im Auftrag klinische Studien durchführt, indem es Netzwerke von Krankenhäusern und Ärzten aufbaut und pflegt, die leicht verfügbare und geeignete Patientendatenbanken erstellen.

Wer könnte also geeigneter sein als dieser hochdekorierte Wissenschaftler, den man durch seine Beziehung auch als "Freund der FDA" bezeichnen könnte, um die Zulassungsbestrebungen für das Liposomen-/CBD-Medikament von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) schnell und kosteneffizient durchzuführen.

Wir sind uns sehr sicher, dass der Markt diese News als "FDA-Startschuss" verstehen wird. Eine heftige Kursreaktion auf diese News ist wohl beinahe vorprogrammiert! Meinung Redaktion

Aber InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) macht sich nicht nur mit seiner LPD-Injektion einen Namen sondern auch mit rezeptfrien Präparaten, die sich zusehends immer besser verkaufen.

Eckdaten der Versuchsreihen vonrezeptfreien Medikamenten/Pflegemittel

100% der Tester würden das Haarpflegeprodukt von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) weiterempfehlen! - Das ist nicht verwunderlich, denn 100% der Probanden berichten über verminderten Haarausfall (Quelle). 97% einer anderen Testgruppe würden die von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) neu entwickelte Pflegecreme gegen den diabetischen Fuß weiterempfehlen, und auch das überrascht nicht, denn 97% stellten eine sofortige Besserung der Trockenheit der Fußhaut fest (Quelle). Das Antifalten-Serum von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) zeigte bei der Testgruppe eine Reduktion der Falten um 90-95% nach einer Anwendungsdauer von nur 28 Tagen (Quelle).

Vom 2. Quartal 2022 auf das 2. Quartal 2023 ist der Umsatz von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) um unfassbare 653% angestiegen, der Bruttoertrag sogar um 1.141%. Fünf Quartale in Folge konnte man Q2Q-Wachstumsraten zwischen 37% und 80% sehen. Dies resultiert aus der erfolgreichen Vermarktung der rezeptfreien Präparate und aus der Beauty-Linie - der Markteintritt des Haarpflegemittels und der Fußpflegecreme, der schon geplant ist, könnte dieses Wachstum nocb einmal potenzieren!