Schwächephase bei der Valneva Aktie: Erneut konnte die Biotech-Aktie die 200-Tage-Linie nicht überwinden, von der der Aktienkurs am Freitag bei 6,566 Euro nach unten abdrehte. Dabei erwischte das Papier auch eine Schwächephase der Biotech-Aktien an der Börse, die vor allem am Montag zu spürbaren Verluste führte. Gestern kam es dann zu einer Fortsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...