Die Encavis AG übernimmt einen Windpark mit einer Kapazität von 17 Megawatt in Sommerland, Schleswig-Holstein. Dieser Wechsel soll wirtschaftlich ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Anlage, die in den nächsten Wochen in Betrieb genommen wird, soll pro Jahr etwa 53 Gigawattstunden Strom produzieren und wird ab 2024 die Umsätze und Gewinne des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...