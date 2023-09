Der DAX visiert weiter die Unterseite der Range an, doch welche Range ist wichtiger? Meine Tradingideen am FED-Tag zum 20.09.2023 Nun ist doch die Range im DAX durchlaufen Das Video zur Analyse ist hier verankert: Der Abwärtstrend ab dem Verfallstag fand gestern seine Fortsetzung. Nachdem wir schon in der Vorbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...