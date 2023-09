Die Aktien von Fresenius SE konnten am Vortag direkt weiter zulegen und sind mit einer bullischen Tageskerze bei 30,52 Euro aus dem Handel gegangen. Damit nehmen die Papiere nun Kurs auf den Widerstand bei 31 Euro. Am Vortag hieß es im Insight: "Der erwartete Rücklauf kam nicht, die Aktie stieg direkt weiter an. Das offene Gap vom Donnerstag auf den Freitag bei 29,40 Euro sollte aber wieder geschlossen werden. Es könnte als erste Anlaufmarke bei ...

