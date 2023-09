Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Leserinnen und Leser, am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Nio massiv verloren. Es ging um -18 % abwärts - die chinesischen Autobauer haben damit für absolutes Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch hingegen ging es in den ersten Handelsminuten bereits wieder um über 2,9 % aufwärts. Dies legt den Verdacht nahe, dass die Börsen sich am Vortag etwas geirrt haben. Möglicherweise eröffnet dies auch wieder eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...