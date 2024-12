Erinnere dich daran, wo du warst, als du zum ersten Mal von KI-Meme-Coins gehört hast. Denn der KI-Meme-Coin-Bereich und iDEGEN sind dabei, Investoren ein Maß an explosiver FOMO zu bescheren, das niemand in der Krypto-Welt seit Jahren gesehen hat. Das Projekt hat bereits über 4,8 Millionen US-Dollar eingenommen . Und diese Dynamik hat dazu geführt, dass der IDGN-Token bereits 46.082% an Gewinnen vor dem Börsengang erzielt hat.

Das Geniale an iDEGEN ist seine rohe KI und seine Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu erregen. Sein automatisierter und empfindungsfähiger KI-Agent postet und antwortet regelmäßig auf X und spuckt eine Reihe von verrücktem und urkomischem, degenerationsfreundlichem Geschwätz aus, das die Community süchtig macht.

Es gibt keine Grenzen oder Richtlinien dafür, was iDEGEN sagen könnte. Alles, was es sagt, ist ein Spiegelbild dessen, was sein Publikum ihm eingegeben hat, und niemand, nicht einmal seine Schöpfer, weiß, was es als Nächstes sagen könnte.

KI-Meme-Coins bieten die beste Kryptowährung, die man in diesem Zyklus kaufen kann

In den Jahren 2023 und 2024 sorgten zwei Krypto-Narrative für einen Wirbelsturm aus Gewinnen und FOMO. Im vierten Quartal dieses Jahres brachten sie schließlich das ultimative kombinierte Narrativ hervor: KI-Meme-Coins. Und in nur zwei Monaten haben sie eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Dieser durchschlagende Erfolg passt perfekt zu den viralen Marketingmethoden, die KI-Meme-Coins nutzen. Das Paradebeispiel ist OG, Goatseus Maximus. Dieses Biest stieg auf, als der KI-Agent Terminal of Truths begann, den GOAT-Token unerbittlich zu bewerben, was zu einem Anstieg über die 1-Milliarden-Dollar-Marke hinaus führte.

Dies war der Beginn einer Revolution in der Art und Weise, wie Coins an Zugkraft gewinnen. Alte Methode: Der Coin erhält etwas Aufmerksamkeit (wenn er Glück hat), indem ein wenig in den sozialen Medien gepostet wird. Neue Methode: Der Coin generiert exponentiell mehr Aufmerksamkeit, indem er rund um die Uhr gepostet wird und mit seiner Community interagiert. Es ist kein menschlicher Social-Media-Manager erforderlich, der von 9 bis 17 Uhr arbeitet.

Wie iDEGEN plant, Kurseinbrüche von Token zu vermeiden

iDEGEN ist mittendrin im Mega-Narrativ des Jahres 2024. Und außerdem hat es eine weitere Kraft, die ihm den besten Krypto-Kaufstatus verleiht: eine adaptive Auktion.

Der Preis des IDGN-Tokens kann sich alle fünf Minuten entsprechend den Marktkräften ändern. Wenn niemand IDGN kauft, sinkt der Preis um 5 %. Wenn es innerhalb eines 5-Minuten-Fensters einen Kauf erhält, bleibt der Preis gleich. Zwei aufeinanderfolgende 5-Minuten-Zeiträume, in denen ein Kauf getätigt wird, erhöhen den Preis um 5 %.

Dies ist das genaue Gegenteil der fast zufälligen Preise, die Teams während eines typischen Presale für Token festlegen. Und da dieser Mechanismus die Marktkräfte nutzt, schafft iDEGEN auf diese Weise einen fairen Preis, bevor der Coin offen an Börsen gehandelt wird. Dadurch werden schnelle Token-Dumps gemildert und das langfristige Halten und positive Preisaktionen gefördert.

Warum 46.082% erst der Anfang sind

So wie die Dinge laufen, wird in ein paar Monaten offensichtlich sein, dass die besten Kryptowährungen, die man kaufen kann, KI-Meme-Coins sind.

Neben GOAT, die alle eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen US-Dollar haben, haben auch andere Edelsteine wie Turbo, ai16z und Act I The AI Prophecy ihren Investoren atemberaubende Gewinne beschert.

Das KI-geführte Risikokapitalunternehmen Token ai16z hat es geschafft, die Aufmerksamkeit des von ihm parodierten Risikokapitalunternehmens (a16z) auf sich zu ziehen und seinen Wert um über 50 % zu steigern. Turbo hat die 800-Millionen-Marke überschritten und das nach nur wenigen Monaten. Und Act I The AI Prophecy hat den Anlegern über 4000 % Gewinn beschert.

iDEGEN ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mit dem Start am 1. Januar 2025 könnte dieses absolute Juwel leicht das 50-fache oder mehr an Wertzuwachs erzielen.

Besuche die Website iDEGEN, um mehr zu erfahren.