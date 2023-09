BALN SW - Baloise H1 Gewinn CHF205,7 Mio Clariant erhöht auf Kaufen; Ziel 17 Franken: Jefferies Geberit erhöht auf Neutral: Oddo BHFSwatch gesenkt auf Halten; Ziel 260 Franken: Jefferies BMW - Finanzen.net: Geplante BMW-Batteriefabrik: Am Sonntag entscheiden die Bürger CBK - Commerzbank-Zinsüberschuss soll auf 8 Milliarden Euro steigen DWS - DWS-Chef Hoops sieht 'solide' Zuflüsse - Erholung fortgesetzt DTE - ERICSSON IN STRATEGISCHER PARTNERSCHAFT MIT DEUTSCHEN TELEKOM, ERICSSON, D.TELEKOM BIETEN KOMMUNIKATIONS- UND NETZWERK-APIS AN ECV - Encavis erwirbt 17-Megawatt-Windpark in Schleswig-Holstein TLX - Talanx platziert Aktien 6,5% unter Schluss, Erlös für M&A-Kasse Helaba, NordLB bleiben bei Homeoffice - anders als US-Banken Helaba-Chef stellt sich hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...