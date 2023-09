Einkommensstrategien auf Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie (DE0007030009) markierte Anfang April mit 276,70 Euro ein Allzeithoch, aktuell ist der Anteilschein etwa 10 Prozent darunter zu haben. 2022 generierte das Unternehmen einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro und verdient operativ 754 Mio. Euro (Marge 11,8 Prozent); der Auftragsbestand liegt bei 26,6 Mrd. Euro. Rheinmetall profitiert vom weltweiten Trend zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Aktienanleihe mit 16 Prozent p.a. Kupon (Juni 2024)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE0CKY1 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 16 Prozent p.a. Durch den Kauf leicht unter pari steigt die Rendite auf 16,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 21.6.24 über dem Basispreis von 250 Euro notiert (Puffer 2,3 Prozent), andernfalls gibt"s 4 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 / 250 Euro).

Express Aktienanleihe Protect mit 7,85 Prozent p.a. Kupon (max. September 2026)

Der Schlusskurs vom 27.9.23 definiert Basispreis und Rückzahlungslevel der Express Aktienanleihe Protect der HVB (ISIN DE000HVB8776), bei 60 Prozent des Basispreises wird die Barriere festgesetzt. Schließt die Aktie am ersten der halbjährlichen Beobachtungstage (22.3.24) auf oder über dem Rückzahlungslevel, wird die vorzeitige Rückzahlung ausgelöst. Anleger erhalten dann zusätzlich zur Zinszahlung von 7,85 Prozent p.a. (die immer unabhängig vom Aktienkurs erfolgt) auch den Nominalwert von 1.000 Euro zurück und das Produkt erlischt.

Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag, an dem abermals eine Zinszahlung erfolgt und die Bedingung für vorzeitige Fälligkeit analog geprüft wird. Kommt es nie zu einer vorzeitigen Fälligkeit, entscheidet am finalen Bewertungstag 22.9.26 die niedrige Barriere über die Rückzahlung: Liegt die Aktie jetzt darauf oder darüber, erfolgt zusätzlich zur letzten Zinszahlung auch die Rückzahlung der Anleihe zum Nominalwert. Wird die Barriere verletzt, dann erhalten Anleger zur Zinszahlung eine Lieferung von Aktien gemäß Bezugsverhältnis (=1.000 Euro / Basispreis, Bruchteile in bar). Zeichnung bis zum 26.9.23 ohne Ausgabeaufschlag.

ZertifikateReport-Fazit: Die Rheinmetall-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau nicht mehr ganz günstig, dennoch ist der Vorstand aufgrund der Auftragslage optimistisch. Defensiv und mittelfristig orientierten Anlegern bieten die aktuellen Volatilitätsniveaus interessante unbedingte Zinseinkommen; sie erzielen die maximale Rendite ihrer Anlage bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de