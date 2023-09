Berlin (ots) -Im diesjährigen Ranking des weltweiten Katastrophenrisikos durch extreme Naturereignisse verschlechtert sich Deutschland erneut um sieben Plätze und steigt auf Rang 94. Das zeigt der WeltRisikoIndex 2023, den das Bündnis Entwicklung Hilft (BEH) und das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum (IFHV) heute als Teil des WeltRisikoBerichts 2023 veröffentlicht haben.Der WeltRisikoBericht berechnet für 193 Länder, wie hoch das jeweilige Risiko ist, dass extreme Naturereignisse wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren zu einer Katastrophe führen. Die Länder mit dem höchsten Risiko sind die Philippinen, Indonesien und Indien. Deutschland bewegt sich wie 2022 im globalen Mittelfeld. Die erstmals berechneten Trendkurven für die Mediane der Kontinente zeigen, dass sich Katastrophenrisiken seit dem Jahr 2000 sehr dynamisch verändert haben.Mit dem Fokusthema "Diversität" beleuchtet der WeltRisikoBericht 2023 den komplexen Zusammenhang von Katastrophenrisiken und Dimensionen der Diversität - wie Alter, Geschlecht, Gesundheit, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Der Bericht bietet Lösungsansätze für ein inklusiveres Katastrophenmanagement und macht eine wichtige Erkenntnis deutlich: "Es muss viel mehr zu marginalisierten Gruppen geforscht werden. Denn für einen effektiven Katastrophenschutz braucht es verlässliche und zugängliche Daten", sagt Dr. Ilona Auer Frege, Geschäftsführerin des BEH.Die Auswirkungen extremer Naturereignisse und Krisen treffen meist stärker auf Frauen und Kinder, Menschen mit Behinderungen, Mitglieder der queeren Community oder armutsbetroffene Menschen. Umgekehrt werden auch bereits bestehende Ungleichheiten in einer Gesellschaft durch die Folgen extremer Naturereignisse verstärkt.Daniel Weller, Senior Data Scientist am IFHV und Verantwortlicher für die Berechnung des WeltRisikoIndex, beschreibt die Auswirkung von Diversität auf das Katastrophenrisiko: "Anhand von Papua-Neuguinea und Ägypten lässt sich für dieses Jahr gut zeigen, wie der Bereich 'Gender Disparities' die Anfälligkeit eines Landes beeinflussen kann. Während der Anstieg der Disparitäten in Papua-Neuguinea dafür sorgt, dass sich die Anfälligkeit und damit einhergehend das Katastrophenrisiko stark erhöht, führt die relative Verringerung der 'Gender Disparities' in Ägypten zu einer deutlichen Verbesserung im globalen Ranking."Hinweise an Redaktionen:- Die Ergebnisse werden am 20.09.2023 um 10:30 Uhr in einer Online-Pressekonferenz (http://ruhr-uni-bochum.zoom.us/webinar/register/WN_smM6M5OWRwWIgcPu0hGsDA#/registration) (Zoom) präsentiert.- Den vollständigen Bericht finden Sie nach Ablauf der Sperrfrist (Mi, 20.09.2023, 10:30 Uhr ) zum Download unter www.WeltRisikoBericht.de- Infografiken und Kartenmaterial (auch in druckfähiger Auflösung) sowie Druckexemplare des Berichts können Sie bei uns anfordern.- Gerne vermitteln wir Ihnen Interviews mit den Autor:innen des WeltRisikoBerichts 2023 und wissenschaftlichen Expert:innen.Mehr Informationen zu Bündnis Entwicklung Hilft und zum IFHV der Ruhr-Universität Bochum:www.entwicklung-hilft.de | www.ifhv.dePressekontakt:Bündnis Entwicklung HilftPressestelleSchöneberger Ufer 6110785 BerlinTel.: 030 - 278 77 393presse@entwicklung-hilft.deOriginal-Content von: Bündnis Entwicklung Hilft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61673/5607248