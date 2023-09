Nachdem die EU-Kommissionschefin von der Leyen in der letzten Woche eine Anti-Dumping-Untersuchung zu Elektroautos aus China angekündigt hatte, meldet sie sich nun wieder zu Wort. In einem Interview auf Bloomberg verteidigte Ursula von der Leyen die Untersuchung der Europäischen Union zu chinesischen Staatsbeihilfen für Elektroautos. Die Unterstützung der chinesischen Regierung habe so enorme Ausmaße, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...