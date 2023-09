München (ots) -André Lichner, Vorstand Partnergeschäft und Produktmanagement, verlässt nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch die Interhyp AG, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Lichner war in verschiedenen Funktionen für die Interhyp tätig: als Leiter im Privatkundengeschäft, in der Geschäftsführung der Prohyp und zuletzt ab Juli 2021 als Mitglied des Vorstands. Seine Vorstandstätigkeit bei der Interhyp AG legt er zum 31. Dezember 2023 nieder."André Lichner hat in den letzten Jahren in unterschiedlichen Rollen für die Interhyp AG viel bewegt. Von den Weichen, die er gestellt hat, werden wir als Unternehmen auch in Zukunft profitiert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Für seine private und berufliche Zukunft, wünsche ich ihm alles Gute", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.Die Verantwortung für das Produktmanagement wird in den Vorstandsbereich von Jörg Utecht übergehen. Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG, wird zusätzlich die Verantwortung für das Partnergeschäft übernehmen. "Interhyp und Prohyp bleiben als zwei starke, unabhängige Marken für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Vermittlerinnen und Vermittler bestehen. Auch die beiden Teams agieren weiterhin eigenständig und können in der neuen Struktur gleichzeitig noch stärker voneinander profitieren", so Utecht.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Constantin von Harsdorf, Chef vom Dienst, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1380, E-Mail: presse@interhyp.de; https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/5607259