HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HHLA von 8,80 auf 16,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Christian Cohrs bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den geplanten Einstieg der Reederei MSC bei dem Hafenbetreiber. Der Preis, den MSC biete, sei attraktiv, schrieb der Analyst. Anleger sollten daher den Kursanstieg für einen Verkauf der Papiere nutzen./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / PDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0S8488

