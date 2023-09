Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist getrübt und es ist fraglich, ob die FOMC-Entscheidung heute für Erleichterung sorgen kann, berichten die Analysten der Helaba.Selbst wenn, wie erwartet, eine Zinspause beschlossen würde, dürfte noch nicht das Ende des Erhöhungszyklus ausgerufen werden. Vor diesem Hintergrund bleibe das Umfeld am Rentenmarkt schwierig. Auch am Aktienmarkt wolle keine Kauflaune aufkommen und das Erholungspotenzial des Euros dürfte vorerst begrenzt sein. ...

