Hannover (www.anleihencheck.de) - Eindeutig im Fokus der Finanzmarktbeteiligten steht heute natürlich die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend, so die Analysten der Nord LB.Es sei von einem Abwarten des FOMC auszugehen, wenngleich auch eine nochmalige Anhebung - wie in den FED-Projektionen aus dem Juni vorgezeichnet - nicht ganz ausgeschlossen werden sollte. Einerseits seien zuletzt die Konjunkturdaten in den USA überwiegend erfreulich ausgefallen, die Inflation habe ebenfalls wieder deutlicher angezogen. Andererseits sei immerhin die Kerninflationsrate zurückgekommen und das Verarbeitende Gewerbe und der Immobiliensektor würden bereits stark unter den erfolgten Zinsanhebungen leiden. Keine ganz leichte Entscheidung! (20.09.2023/alc/a/a) ...

