Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt ganz und gar dem Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank, berichten die Analysten der Helaba.Die deutschen Erzeugerpreise würden am Morgen dagegen kaum Impulse setzen, ebenso wenig wie die Reden verschiedener EZB-Vertreter. Weithin, so auch von den Analysten der Helaba, wird heute mit unveränderten US-Leitzinsen gerechnet. Zwar sei die Datenlage ambivalent, denn schwachen Entwicklungen des Immobiliensektors und des Verarbeitenden Gewerbes stehe ein solider Dienstleistungssektor gegenüber, der seinen Teil dazu beitrage, dass der Arbeitsmarkt robust sei. Die Inflationsraten seien derweil noch erhöht, hätten aber den Zenit bereits vor Monaten überschritten. Inzwischen hätten die Akteure an den Geldmärkten eine Zinserhöhung am heutigen Abend nahezu vollständig ausgepreist, die Erwartung, dass bis zum Ende des Jahres aber nochmals an der Zinsschraube gedreht werde, bleibe aber präsent. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit dafür habe zuletzt bei 40 bis 50% geschwankt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...