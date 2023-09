NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf vor dem am 25. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "positive Catalyst Watch" gesetzt. Die Aktie wurde zugleich auf "Overweight" und einem Kursziel von 140 Euro belassen. Sie rechne mit einer fortgesetzten Stärke beim Umsatz des Konsumgüterherstellers, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte zu einer Anhebung der Jahresziele führen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 00:15 / BST

