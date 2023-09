München (ots) -- Silvias 58. Geburtstag steht vor der Tür- Bei den Wollny-Töchtern hängt der Haussegen schief- Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, den 20. September 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEISilvia Wollnys 58. Geburtstag steht bevor, doch das Familientreffen in der Türkei verläuft nicht wie erwartet: Gibt es Freudentränen, wenn Schwiegersohn Flo und Tochter Celina als Überraschungsgäste aus Ratheim vor der Tür stehen? Eskaliert der Konflikt zwischen Estefania und Lavinia, die sich aktuell eine Wohnung im Urlaubsdomizil teilen? Der Geschwisterstreit könnte den Familienfrieden und Silvias Feier gefährden. Wie meistert die Großfamilie die turbulente Zeit, wenn die gesamte Familie im Ferienhaus Urlaub macht? "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.Drei Monate vor der Geburt ihres Sohnes gönnen sich Lavinia und Tim einen letzten Türkei-Urlaub mit ihrer Tochter Haylie. Lavinias Babybauch wächst und Schwangerschaftsbeschwerden machen den Alltag mühsamer. Ihr Verlobter Tim zeigt wenig Verständnis für seine Herzdame. Seine Neckereien verärgern nicht nur Lavinia, sondern auch ihre Mutter Silvia. Das Familienoberhaupt plant Tim eine Lektion zu erteilen und ihm vor Augen zu führen, was eine schwangere Frau durchmacht. Was genau hat sie vor?Silvia Wollny möchte ihren 58. Geburtstag erstmals in der Türkei feiern und freut sich, denn fast alle Familienmitglieder können anreisen. Nur Schwiegersohn Flo und Enkelin Celina sind in Ratheim geblieben. Dass die zwei sie mit dem Besuch zum Geburtstag überraschen wollen, weiß Silvia nicht. Wie wird Silvia reagieren?Während des Urlaubs im Wollny-Haus in der Türkei wohnen Lavinia, Tim und Haylie in Estefanias kleinem Gästezimmer. Die beengte Wohnsituation sorgt für Spannungen. Estefania ist gestresst, da sie sich auf ein Konzert vorbereiten muss. Die Streitigkeiten der Schwestern lassen sich schwer mit Silvias Wunsch, einen friedlichen Geburtstag im Kreise ihrer Lieben zu feiern, vereinbaren. Wird Silvias Geburtstag wie geplant stattfinden?Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 20. September um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100911500