GIGASET hat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens für die GIGASET AG sowie einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für die Gigaset Communications GmbH beim Amtsgericht Münster zu stellen. Die Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebstätigkeiten für DECT-Schnurlostelefone werden nach Unternehmensangaben unverändert fortgeführt. Ziel soll die nachhaltige Restrukturierung der wirtschaftlichen Basis sein. Hintergrund für den Insolvenzantrag ist im Wesentlichen ein unerwarteter und erheblicher Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr 2023 und eine deutlich unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung. Hinzu kommen eine anhaltend und sich zuspitzende schwache Nachfrage nach GIGASET-Produkten sowie eine Kaufzurückhaltung in Deutschland und Europa. Für die Aktie geht es heute natürlich in den Keller!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



