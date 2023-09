EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

GFT verbessert sein Leader-Ranking in der 2023 SPARK MATRIX für Digital Banking Services



20.09.2023

GFT zum zweiten Mal in Folge als "Leader" ausgezeichnet Stuttgart, 20. September. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde GFT vom Analyseunternehmen Quadrant Knowledge Solutions als führender Anbieter im Bereich Digital Banking ausgezeichnet. Der Pionier im Bereich digitale Transformation konnte sein herausragendes Ergebnis vom letzten Jahr sogar noch verbessern. Laut VVVD Akhilesh, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, bietet "GFT ein API-basiertes Banking-as-a-Service an, mit dem Unternehmen ihre digitale Transformation durch die Full-Stack-Banking-Accelerators BankLiteX und BankStart schneller erreichen. Das Unternehmen hebt sich auf dem globalen Markt für Digital Banking Services durch seine differenzierten Dienstleistungen deutlich vom Wettbewerb ab. Zu diesen Angeboten gehören der cloud-native Digital Banking Launcher (DBL), der die digitale Transformation beschleunigt, und eine High-Performance-Computing-Engine (HPC), mit der sich komplexe Analysen durchführen lassen. Außerdem zeichnet sich GFT durch seine strategischen Partnerschaften mit AWS, Thought Machine und Mambu aus." "Das umfangreiche Service-Angebot, das starke Nutzenversprechen für Kunden, die hervorragenden Bewertungen für Kundenzufriedenheit und Service Excellence - für all diese Leistungsparameter wurde GFT als Leader in der 2023 SPARK MatrixTM: Digital Banking Services ausgezeichnet", ergänzt Akhilesh. Bewährte Erfahrung schafft Vertrauen Zurzeit führt GFT acht aktive Thought Machine-Implementierungen weltweit durch, unter anderem für eine Tier-1-Bank aus den USA und für eine führende Privatkundenbank aus Indien. Die Auszeichnung durch SPARK MATRIX bestätigt die Position von GFT als strategischer Partner mit der höchsten Anzahl an Thought Machine-Implementierungen weltweit - und trägt dazu bei, die Reputation des Unternehmens weiter zu stärken. Umfassende Service-Kompetenz "Die Anerkennung von Quadrant Knowledge Solutions für unsere Digital-Banking-Lösungen beweist, dass wir im Digital Banking eine Führungsrolle einnehmen", erklärt Alpesh Tailor, Group Head of Banking Solutions bei GFT. "Wir beobachten eine starke Nachfrage nach diesen Dienstleistungen, sowohl von etablierten Banken als auch von Neobanken. Das ist nicht weiter überraschend: Durch unsere Services erzielen Banken eine wesentlich kürzere Time-to-Market, höhere Flexibilität, und sie bekommen einfachen Zugang zu den innovativsten Technologien." Die Kombination aus dem umfangreichen Angebot und der langjährigen Implementierungserfahrung von GFT bringt den Kunden einzigartige Vorteile. Sie: verlassen sich auf ihren Anbieter - dank dessen Position als strategischer Partner mit den meisten Thought Machine-Implementierungen weltweit.

- dank dessen Position als strategischer Partner mit den meisten Thought Machine-Implementierungen weltweit. setzen vollständig cloud-native und zukunftsfähige Technologielösungen ein.

vollständig und Technologielösungen ein. verringern das Risiko eines Big-Bang-Ansatzes dank Koexistenz-Strategie .

dank Koexistenz-Strategie führen Produkte über den neuen Technologie-Stack zügig ein und monetarisieren sie.

über den neuen Technologie-Stack und sie. sorgen für eine beschleunigte Bereitstellung - dank eines Tool-Kits, das Risiken minimiert und eine kürzere Vorlaufzeit ermöglicht.

- dank eines Tool-Kits, das Risiken minimiert und eine kürzere Vorlaufzeit ermöglicht. greifen auf ein wachsendes Partnernetzwerk aus führenden unabhängigen Softwareherstellern und den wichtigsten Hyperscalern zu, die erstklassige digitale Banken aufbauen.

auf ein aus führenden unabhängigen Softwareherstellern und den wichtigsten Hyperscalern zu, die erstklassige digitale Banken aufbauen. bauen auf ein zuverlässiges, wachsendes Expertenteam im GFT Netzwerk aus 5 Kompetenzzentren für Digital Banking in Europa, Asien, und Amerika.

im GFT Netzwerk aus 5 Kompetenzzentren für Digital Banking in Europa, Asien, und Amerika. entwickeln ihr Nutzenversprechen und ihre Marktposition dank strategischer Informationen von CO.RE, dem spezialisierten globalen Kernbankensystem von GFT, kontinuierlich weiter. Der Bericht 2023 SPARK MATRIX Digital Banking Services mit dem Profil von GFT steht zum Download bereit.

Über Quadrant Knowledge Solutions Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich auf die Bereiche strategische Geschäftsentwicklung und Wachstum konzentriert, um seine Kunden bei der Umsetzung von Unternehmenstransformationen zu unterstützen. Unsere Vision bei Quadrant Knowledge Solutions ist es, uns als Partner für strategisches Know-how in das Geschäft unserer Kunden einzubringen. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind auf umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse ausgerichtet. Wir bei Quadrant Knowledge Solutions unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer Wachstumsstrategien, damit sie sich in einem hochdynamischen Geschäftsumfeld behaupten und weiterentwickeln können. Weitere Forschungsergebnisse finden Sie unter https://quadrant-solutions.com/market-research/ . Über GFT - Shaping the future of digital business. GFT ist ein Pionier in der digitalen Transformation. Das Unternehmen entwickelt nachhaltige Lösungen auf Basis neuer Technologien, darunter künstliche Intelligenz und Blockchain/DLT. Zum Leistungsangebot gehören die Modernisierung von Kernsystemen, die Migration zu offenen Cloud-Plattformen und die Einführung von energieeffizientem Code. Stärken von GFT sind fundiertes technisches Know-how, starke Partnerschaften und umfassende Branchenkenntnisse. Damit gestaltet das Unternehmen gezielt die digitale Transformation seiner Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie in der Fertigungsindustrie. Durch den intelligenten Einsatz von Technologie profitieren GFT Kunden von einem größeren Mehrwert und einer höheren Produktivität. Die Experten und Expertinnen von GFT entwickeln und implementieren skalierbare Software-Anwendungen. Dadurch machen sie den Zugang zu innovativen Geschäftsmodellen sicher und einfach. Mit Standorten in mehr als 15 Märkten weltweit garantiert GFT Nähe zu seinen Kunden. Das Unternehmen vereint außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 10.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen Karrieremöglichkeiten in den innovativsten Bereichen der Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de

www.blog.gft.com/de

www.linkedin.com/company/gft-technologies/

www.twitter.com/gft_de



