Advanced Blockchain: Portfoliounternehmen peaq mit deutlichen Fortschritten und Vorstellung dezentraler Mobilitätsfunktionen auf der IAA Mobility mit Gaia-X Peer-to-Peer-Parken und -Aufladeverfahren

Autonome Transaktionen zwischen verbundenen Geräten 20. September 2023 - Advanced Blockchain's Portfoliounternehmen peaq hat zusammen mit Gaia-x moveID letzte Woche auf der IAA in München eine dezentrale IoT-Funktion für das Parken und Laden von Fahrzeugen vorgestellt. Beide Unternehmen demonstrierten, wie die Zukunft des Internet of Things und der Economy of Things auf Dezentralisierung und On-Chain-Automatisierung basieren wird. Auf der Veranstaltung wurde ein Peer-to-Peer-Park- und Ladesystem demonstriert, das IDs im Peaq-Ökosystem nutzt. Advanced Blockchain ist der größte Anteilseigner an peaq.



Die Kernfunktionen sind autonome Transaktionen zwischen Fahrzeugen und angeschlossener Infrastruktur. Bei der Demonstration auf der IAA Mobility wurden autonome Transaktionen zwischen vernetzten Geräten gezeigt: ein intelligentes Auto, eine Ladestation und ein Signal zum Parken. Der Hauptvorteil wurde ebenfalls dargestellt: Es gibt viele Beteiligte, die sich immer wieder neu anmelden müssen, u.a. mit neuen Konten und neuen Karten. Wenn dies auf der Blockchain, einem offenen Ökosystem, geschieht, dann kann sich jeder eine nahtlose anknüpfen und auch die besten Dienstleistungen, die besten Parkplätze und Ladestationen finden. Leonard Dorlöcher, Mitbegründer von peaq network, kommentiert: "Wenn wir in die Zukunft blicken und über intelligente Städte nachdenken, würden sie nicht funktionieren, wenn sie auf einer Web2-Plattform aufgebaut wären, wie wir sie heute kennen. Das Internet of things zur Economy of things, weil alle diese Dinge einen wirtschaftlichen Wert haben - das ist die Zukunft. Die Zukunft der KI-Automatisierung wird eine wirtschaftliche Anwendung sein, und Maschinen werden das tun, was notwendig ist, um die Gesellschaft zu unterstützen." Eine von der Europäischen Union finanzierte Initiative namens Gaia-X mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro unterstützt peaq, Bosch und andere bei dieser Initiative. Gaia-X will eine föderierte, sichere Dateninfrastruktur für die digitale Souveränität Europas schaffen und den Grundstein für zukünftige Smart Cities legen.





