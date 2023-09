Die ERGO hat eine neue Wohngebäudeversicherung gestartet. Die neue Police kann in den Tarifvarianten "Smart" und "Best" abgeschlossen werden und fokussiert sich auf die Absicherung von Naturgefahren und klimaschonenden Energien, wie das Unternehmen bekannt gibt. Neben der Absicherung von Feuer- und Leitungswasserschäden sowie Glasbruch rundet eine sogenannte All-in-one-Lösung den Schutz gegen Naturgefahren ab: Alle Naturgefahren und Sturm- und Hagelschäden werden gebündelt abgesichert. In den allermeisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...