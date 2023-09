Köln (ots) -Es war der größte Hype der Videospielgeschichte, kaum ein Spiel war so sehnsüchtig erwartet worden wie "Cyberpunk 2077". Doch die Veröffentlichung 2020 wurde zum Desaster mit Bugs und Aussetzern. Nun planen die Macher ein Comeback. Die ARD Kultur-Dokumentation "Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" gibt beispielhaft einen exklusiven und kritischen Einblick in die Welt der Videospielentwicklung."Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" ist am 20. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/inside-the-game-cyberpunk-2077-phantom-liberty/MDZkZDA5NzQtOGRmMC00NTM1LWE2M2ItMjJjNjBjNGE2NzUy) zu sehen. Der Film ist eine ARD Kultur-Dokumentation von hr, WDR, ARD Kultur und MDR, Autorinnen sind Mariska Lief und Agata Pietrzik.Viel Kritik und Morddrohungen nach der ersten VeröffentlichungDer Videospielmarkt ist gigantisch: Mit Games wird bereits mehr Geld verdient als mit Musik, Filmen und Serien zusammen. Nur selten lassen sich große Firmen bei der Entwicklung ihrer Spiele über die Schultern blicken. Ein ARD-Team begleitet die polnische Firma CD Projekt Red - nach dem Scheitern der Erstveröffentlichung - bei der Arbeit rund um die Spiel-Erweiterung zu "Cyberpunk 2077".Die viel kritisierte Version des Spiels "Cyberpunk 2077" wirkte 2020 unfertig, auf manchen Konsolen lief sie nur mit großen Problemen. Es fehlte viel von dem, was die Entwicklerinnen und Entwickler zuvor versprochen hatten. Die Gaming-Szene war in Aufruhr, der Vorwurf des Betrugs stand im Raum. Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED erlebte einen Shitstorm ungekannten Ausmaßes, der Aktienkurs stürzte ab, die Mitarbeitenden erhielten täglich Morddrohungen. Zudem erschienen Berichte über die schlechten Arbeitsbedingungen, Druck und Überstunden bei der Entwicklung von "Cyberpunk 2077".Der Film zeigt Menschen unter Hochdruck: Wie können die Entwicklerinnen und Entwickler kreativ arbeiten mit der Niederlage im Rücken und mit Hassmails im Postfach? Können sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Schaffen sie es diesmal ohne Überlastungen, Panikattacken und Depressionen zu bekommen?Neuanfang mit der Erweiterung "Phantom Liberty" - Ganz nah und exklusiv bei der Spielentwicklung dabeiJetzt versuchen die Macherinnen und Macher von "Cyberpunk 2077" mit der Erweiterung "Phantom Liberty" einen Neuanfang. Quest Director Pawel Sasko, Studiochef Adam Badowski, Lore Director Patrick Mills und Leveldesigner Miles Tost ließen sich in Warschau, Berlin und Los Angeles über die Schultern blicken. Sie geben intime Einsichten in ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren noch polnischer Underdog war, aber spätestens mit "Witcher 3" zum Global Player wurde.Gleichzeitig blicken Protagonistinnen und Protagonisten aus der deutschen Gaming-Szene auf "Cyberpunk 2077": der YouTuber FragNart, die Influcencerin Farbenfuchs sowie die Gaming-Journalistinnen und -Journalisten Krogi vom ZDFneo-Gaming-Format "Game Two" und vom Gaming-Kanal "Rocketbeans", Michael Graf von der Gaming-Website "GameStar" sowie Lisa Ludwig von der Website Moviepilot.Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/inside-the-game-cyberpunk-2077-phantom-liberty/MDZkZDA5NzQtOGRmMC00NTM1LWE2M2ItMjJjNjBjNGE2NzUy)Trailer: Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/MzRmNzY2YTgtNjE0ZC00ZTAxLTgxZWUtYmFmOTA1ZmI4Zjdm)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.de.Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5607319